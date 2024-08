Roberto Vannacci | Brava Egonu ma non rappresenta gli italiani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 agosto 2024) Dopo la vittoria della nazionale femminile di pallavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024, il generale ed europarlamentare della Lega,, è stato al centro di una serie di critiche sui social. In molti lo hanno tirato in ballo, accusandolo di aver messo in dubbio l’tà di alcune atlete, in particolare di Paola. Interpellato dall’Adnkronos,ha voluto chiarire la sua posizione: “Devono leggere il mio libro, non ho mai messo in dubbio che Paolasia una bravissima atleta, italiana. Continuo a ribadire che i suoi tratti somatici nonno la maggioranza degli. Ma non ho mai messo in dubbio la sua nazionalità, la sua bravura. Sono orgoglioso che gareggi per noi”.