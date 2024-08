Pallamano Primo test per la Macagi Cingoli Martedì a casa del Rubiera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Arrivato dall’Argentina, il centrale-terzino Matias Fabio Ghiotto si è sottoposto alle rituali visite mediche: tutto ok, dunque il 25enne italo-argentino si è aggregato alla, completando l’organico. La squadra, agli ordini del tecnico Sergio Palazzi, sta proseguendo in sede la preparazione programmata al ritmo di una quotidiana seduta pomeridiana, che diviene doppia al mattino per due volte alla settimana. Ghiotto, alla terza stagione in Italia ha confermato la soddisfazione per essere stato ingaggiato dalla. "Voglio contribuire impegnandomi al massimo – ha sottolineato – alle affermazioni della squadra: mentalmente già sono pronto per debuttare in A Gold".