Palio della cuccagna Casal Borsetti in festa Ecco i tre vincitori

(Di domenica 11 agosto 2024) Cittadini e visitatori. Bambini e adulti. Tutti con gli occhi puntati sul palo del canale per vedere chi si sarebbe aggiudicato la vittoria. Grande partecipazione al, che rinnova il suo tradizionale – e centenario – appuntamento. Alle 16.30, la manizione ha preso vita, incuriosendo l’attenzione dei turisti e radunando, come ogni anno, centinaia di locali, che hanno seguito, dal bordo del canale, il corso dell’evento. A nemmeno un’ora dall’inizio, in tantissimi si sono avventurati sul palo, nella speranza di raggiungere le bandierine e ottenere la vittoria: il primo a riuscirci è stato Nicola Bonoli, seguito poi da Matteo Bisacchi, che ha guadagnato il secondo posto. Ma non è finita qui, perché, tra i tanti partecipanti, anche un altro ’eroe’ è riuscito a conquistare la vittoria.