Pagelle Napoli-Modena 4-3 | Meret eroe Cheddira flop

(Di domenica 11 agosto 2024) Ledidi Coppa Italia. La prima di Conte al Maradona tra alti e bassi. Ledi, match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024/2025, rivelano una prestazione altalenante degli azzurri. La squadra di Antonio Conte ottiene il pass per i sedicesimi solo ai calci di rigore, dopo lo 0-0 nei novanta minuti. I voti evidenziano le difficoltà incontrate dalcontro unben organizzato.brilla, attacco in ombra Ledelmostrano una squadra ancora in rodaggio:7:della serata con due parate decisive ai rigori. Spinazzola 6.5: Tra i più propositivi, crea l’unica vera occasione nei tempi regolamentari.3: Entra e sbaglia il rigore, serata da dimenticare. Raspadori 5, Kvaratskhelia 5.5: Attacco spuntato, ci si aspettava di più.