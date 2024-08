Oroscopo Branko oggi domenica 11 agosto 2024 | le previsioni segno per segno

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 11 agosto 2024): ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi11? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi11: Ariete Cari Ariete, state vivendo giorni perfetti per l’amore senza nemmeno una Luna contraria. È una cielo pieno di brio e di voglia di divertimento e distrazioni anche se ènon lasciatevi sfuggire interessanti proposte di lavoro che potrebbero palesarsi. Toro Cari amici del Toro, secondo l’di, ancora problemini nella coppia, c’è forse un po’ di gelosia nell’aria.