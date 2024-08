Neres il Napoli cerca l’accordo con il Benfica

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 11 agosto 2024) Davidè un obiettivo dichiarato del. Gli azzurri avrebbero già un accordo con il calciatore delil quale vorrebbe solo il. Movimenti anche in uscita nella società di De Laurentiis.vicino alSecondo quanto riportato da A Bola, giornale portoghese, David, attaccante brasiliano del, non è stato convocato dall’allenatore Roger Schmidt per la prima gara di campionato contro il Famalicao. Il calciatore piace molto al, con il quale ha già un’intesa sul contratto, mentre gli azzurrinocon i lusitani, che chiedono 30 milioni, mentre i partenopei sono fermi a 25 con bonus. Un ulteriore rilancio potrebbe chiudere positivamente la trattativa.