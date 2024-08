Lukaku-Napoli la saga continua | Aston Villa vuole pagare la clausola ma Romelu vuole gli azzurri

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 11 agosto 2024) Calciomercatorifiuta l’e punta solo al. De Laurentiis studia la formula del prestito con obbligo. Le ultime da Sportmediaset. La situazione ditiene banco in casa. Secondo Sportmediaset, il bomber belga avrebbe le idee chiare sul suo futuro, nonostante le sirene della Premier League. Calciomercatorespinge l’Daniele Miceli, esperto di mercato di Sportmediaset, ha rivelato: “Ildeve rinforzare la zona centrale d’attacco e in questo momento il cilindro in mano è del Chelsea, che ha un’altra offerta tra le mani dall’pronta al’interada 43 milioni di euro per”. Nonostante l’offerta allettante, Miceli sottolinea che “rifiuta qualsiasi offerta,andare via eandare soltanto al”.