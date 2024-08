Leonardo Spinazzola tutto ciò che non sai sull’esterno del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 11 agosto 2024)è un calciatore italiano, che gioca come esterno nel. Dopo l’esperienza alla Roma, ha scelto il team azzurro perché convinto di poter dare ancora molto e divertirsi. Nella sua conferenza stampa di presentenazion, tenutasi a Dimaro, ha mostrato tantissimo entusiasmo per la sua nuoa avventura. Il giocatore a anche parlato dei nuovi compagni come Kvaratskhelia. Ha fatto confronti con il suo passato alla Roma e ha indicato i suoi punti di forza e debolezza.: Il Calciatore in Breve Carriera e Statisticheè un esterno di fascia sinistra. Ha iniziato con l’Atalanta nel 2014. Poi è stato in prestito e si è affermato alla Roma dal 2019 al 2022. Ha giocato 87 partite e segnato 5 gol. Gli infortuni hanno influenzato la sua carriera, ma ha totalizzato 225 partite con le sue squadre.