Inzaghi | Inter non ero preoccupato! Tappa di avvicinamento

(Di domenica 11 agosto 2024) Si è chiuso questo pomeriggio il precampionato dell’, con il pareggio per 1-1 contro il Chelsea a Stamford Bridge. Da Londra,ha dato il suo commento raccolto dl sito di Gianluca Di Marzio. ULTIMO TEST – Per l’di Simonec’è un pareggio nella partita che chiude le amichevoli precampionato. A Stamford Bridge il Chelsea trova l’1-1 con Lesley Ugochukwu sull’ultimo pallone, così come aveva fatto Yann Bisseck nove giorni fa a Pisa. C’è comunque qualche buona indicazione, a prescindere dal fatto di aver subito gol al 90?. Da ora non si scherza più, perché fra soli sei giorni sarà Serie A con la trasferta col Genoa che aprirà il nuovo campionato.valuta Chelsea-, il precampionato e il Genoa sabato PREPARAZIONE FINITA – Chelsea-1-1 chiude il precampionato.