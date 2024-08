In vacanza con i bimbi reclusi | nati e cresciuti in carcere per la prima volta fuori da Milano Felici anche di una granita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024)– Gli occhi spalancati, le vocine all’unisono: “Il mare, il mare!”. E pazienza se quella distesa azzurra, immensa, era in realtà il lago di Como. Per quei bambini, che non avevano mai visto né mare né lago, era comunque una magia. Così andare in gita daa Cernobbio è stato come spostarsi dall’altra parte del mondo. Lo stesso incanto hanno vissuto davanti agli animali dell’Oasi di Sant’Alessio nel Pavese. Poi arriveranno le giornate a un parco con attrazioni e in piscina. Sono le vacanze dei bambini dell’Icam, l’Istituto a custodia attenuata per detenute madri, parte del polo di San Vittore, dove le donne condannate, che non possono usufruire di alterve al, tengono con sé i loro piccoli.