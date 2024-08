Come finisce il film Boulevard | Nolan accetta di inseguire una nuova vita

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 11 agosto 2024) Alla fine del, Joy accusadi avere una relazione con un uomo e questi confessa di voler porre fine al matrimonio. Mentre Joy vorrebbe mantenere le apparenze,è deciso a vivere autenticamente e smettere di fingere.fa le valigie, lascia il lavoro e annuncia al suo migliore amico che si trasferirà a New York. L’ultima scena lo mostra incontrare un uomo in un bar, probabilmente per un appuntamento. Joy, nel frattempo, sembrare il cambiamento e parte da sola per la crociera che aveva sempre desiderato fare con. La storia segueMack, un uomo che ha lavorato per quasi 26 anni nella stessa banca, conducendo unamonotona. Lui e sua moglie Joy hannoto il loro matrimoniouna comoda distrazione dalla realtà.