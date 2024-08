Colloqui segreti tra Stati Uniti e Venezuela | spinta per un’uscita di scena di Maduro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 agosto 2024) Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, glistarebbero intrattenendocon il presidenteno Nicolas, con l’obiettivo di spingerlo a rinunciare al potere in cambio di un’amnistia. Questa mossa sarebbe motivata dall’emergere di “prove schiaccianti” che indicherebbero una sconfitta dialle ultime elezioni presidenziali. Le fonti citate dal quotidiano americano affermano che l’amministrazione Biden avrebbe discusso la possibilità di grazia non solo per, ma anche per i suoi principali collaboratori, alcuni dei quali sonogià incriminati dal Dipartimento di Giustizia degli