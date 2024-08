Chelsea-Inter oggi in tv | data orario e diretta streaming Amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per l’precampionato estiva in vista della nuova stagione/2025. La formazione nerazzurra guida Simone Inzaghi, dopo la sconfitta incassata in settimana contro l’Al-Ittihad, vuole rialzare la testa in questo ultimo test pre-stagionale. Una vittoria permetterebbe ai campioni d’Italia in carica di arrivare nel miglior modo possibile all’esordio in campionato., come seguire il match Dall’altra parte ci sarà ilallenato da Enzo Maresca che, nelle prime apparizioni non ufficiali, non ha particolarmente brillato. Per i Blues, dunque, saràessante capire il livello di preparazione raggiunto.