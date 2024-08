Camilla era contraria alla decisione di Carlo sul cancro ma lui ‘l’ha ignorata’

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 11 agosto 2024)avevano una visione diversa del modo in cui affrontare la malattia. Reha rivelato apertamente il suo trattamento per un ingrossamento della prostata e la diagnosi diall’inizio di quest’anno. In un momento di inaudita sincerità che riguardava la salute di un membro della Famiglia Reale, il Sovrano ha deciso di rompere con la tradizione della Corona. La regina, però, pare che fosse inizialmentedivulgazione delle informazioni da parte del marito. ReIII sembra procedere bene nel suo trattamento contro il. Nell’affrontare apertamente la malattia, il Sovrano ha rotto con la tradizione della Corona, che ha sempre nascosto i problemi della Famiglia Reale. Anche la nuora, Kate Middleton, ha scelto di seguire il suo esempio, condividendo con il mondo intero un video in cui parlava del proprio