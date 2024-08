Boom dei premi di produttività in salita anche a luglio | di quanto crescono gli stipendi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 11 agosto 2024) Decollano i, checontinuano a crescere. Come emerge dall’aggiornamento al 15 dello scorso mese nel report del ministero del Lavoro, rispetto allo stesso periodo del 2023, i contratti con bonus riconosciuti dalle aziende ai dipendenti a fronte dei risultati raggiunti sono aumentati del 23,9%, per un numero complessivo dall’inizio di quest’anno di oltre 15mila. Il taglio della tassazione suiCon la legge n. 197/2022 il Governo ha introdotto una misura, confermata nella legge di Bilancio 2024, per incentivare l’utilizzo di questiche permettono di far crescere glidei dipendenti, tramite la riduzione della tassazione dal 10 al 5%.