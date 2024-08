ATP Montreal 2024 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori escono ai quarti in doppio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Si ferma al cospetto della coppia numero 1 del seeding, composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos, la corsa degli azzurried, pure accreditati della quinta testa di serie, nel match deidi finale dell’ATP Masters 1000 del Canada, che quest’anno si gioca a: gli azzurri vengono battuti col punteggio di 6-3 6-4 in 55 minuti di gioco. Nel primo set Granollers e Zeballosmeglio dai blocchi e dall’1-1 piazzano un parziale di 12 punti a 3 che li proietta in un amen sul 4-1 non pesante.restano in scia agli avversari ma non hanno mai l’occasione per piazzare il controbreak, così lo spagnolo e l’argentino chiudono sul 6-3 in 23 minuti. La seconda partita inizia subito male per la coppia italiana, che subisce il break a trenta in avvio e deve subito inseguire.