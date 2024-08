Wta 1000 Cincinnati 2024 Osaka | Ho perso le valigie non posso giocare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) “Rido, hole miee se non le recupererò entro stasera o domani, letteralmente nona Cinncinati“. Sembrava una frase ironica, ma Naomiforse diceva sul serio. La tennista giapponese, la sera prima del sorteggio riguardante il tabellone principale femminile del Wtadi, ha condiviso su ‘X’ una considerazione peculiare, mettendo in discussione la sua partecipazione all’evento a causa di una disavventura. Seppur fosse nell’entry list, la nipponica non figura difatti nel main draw statunitense: non è chiaro perchéeffettivamente abbia deciso di cancellarsi in extemis dall’importante torneo sul cemento a stelle e strisce, ma probabilmente deteneva dei documenti importanti nelleda lei menzionate, seppur bisogna attendere le sue spiegazioni per comprendere se vi siano altre motivazioni.