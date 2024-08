Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024) NOTIZIARIO 10 08.24 ORE 16.20 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI ALTEZZA SPINACETO DSIREZIONE LATINA SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA AURELIA SI RALLENTA A SANTA MARINELLA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VBIA GARIBALDI DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN PROVINCIA DI VITERBO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA STRADA PROVINCIALE VALLE DI VICO ALTEZZA ACCESSO LAGO DI VICO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SI RALLENTA SULLA STRADA REGIONALE 312 CASTRENSE A MONTALTO DI CASTRO, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE DOGANELLE DIREZIONE AURELIA Servizio fornito da Astral