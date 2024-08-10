Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 16:30 (Di sabato 10 agosto 2024) NOTIZIARIO 10 08.24 ORE 16.20 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI ALTEZZA SPINACETO DSIREZIONE LATINA SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA AURELIA SI RALLENTA A SANTA MARINELLA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VBIA GARIBALDI DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN PROVINCIA DI VITERBO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA STRADA PROVINCIALE VALLE DI VICO ALTEZZA ACCESSO LAGO DI VICO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SI RALLENTA SULLA STRADA REGIONALE 312 CASTRENSE A MONTALTO DI CASTRO, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE DOGANELLE DIREZIONE AURELIA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 15:30 - 20 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN PROVINCIA DI ROMA A MONTECOMPATRI CODE SULLA PRINCIPALE VIA MAREMMANA III TRA VIA FELICE GIOVANNI E VIALE EUROPA DIREZIONE FRASCATI IN PROVINCIA DI RIETI PERCORRENDO LA STRADA STATALE VIA SALARIA PER LAVORI PROGRAMMATI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO ALTEZZA RIETI NUCLEO INDUSTRIALE CITTADUCALE MENTRE IN PROVINCIA DI VITERBO SI RALLENTA SULLA STRADA REGIONALE 312 CASTRENSE A MONTALTO DI CASTRO, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE DOGANELLE DIREZIONE AURELIA CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA A FONDI SULLA STRADA STATALE APPIA LATO ROMA, TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA DELLE GROTTE DIREZIONE STRADA REGIONALE FLACCA MENTRE IN PROVINCIA DI FROSINONE SI RALLENTA SULLA REGIONALE VIA PER FIUGGI A TECCHIENA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE SANTA CECILIA DIREZIOONE FROSINONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 13:30 - VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2024 ORE 13. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASTAGNETTA VERSO LATINA. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLAZIONI. ATTIVE CORSE CON BUS TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI. RACCOMANDIAMO PRUDENZA NELLA GUIDA! PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RESTA SOSPESA LA LINEA PESCARA-ROMA TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 12:30 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. FINO AL 16 OTTOBRE DISPOSTO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DAL KM 41 AL KM 141 CIRCA SIA VERSO ROMA SIA VERSO VITERBO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RESTA SOSPESA LA LINEA PESCARA-ROMA TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. SULLA CASSIA, CONTINUANO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE. romadailynews
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