Vandali in piscina | sdraio in acqua e scritte sui muri

(Di sabato 10 agosto 2024) "Siamo molto dispiaciuti nel comunicarvi che apriremo lacon un’ora di ritardo, alle ore 11". Colpa diche nella notte si sono intrufolati alla “Cardellino“, zona Inganni, imbrattando gli spazi, seminando ostacoli per tutto l’impianto e buttando oggetti in. L’avviso ai cittadini con tanto di foto dei danni è comparso ieri mattina sulle pagine social di MilanoSport, gestore del centro balneare all’aperto, di proprietà del Comune, meta di molti milanesi che restano in città ad agosto, soprattutto in questi giorni roventi. Il raidco ha creato non pochi disagi disagi: il personale ha trovatoe bidoni dell’immondizia buttati sul fondale, basi per ombrelloni che galleggiavano, sedie rovesciate sul pavimento a bordo vasca. A completare il quadro,lasciate con le bombolette spray sulle piastrelle chiare che rivestono il bordo vasca e i muretti.