Valle d’Aosta 68enne disperso in val di Grassoney | ricerche in corso

(Di sabato 10 agosto 2024) Nelladi Gressoney sono inintenseper ritrovare un uomo di 68 anni, scomparso dopo essere uscito per un’escursione. L’uomo, un turista italiano in vacanza nella zona, è uscito ieri mattina per raggiungere il colle della Vecchia, un passo montano situato a 2.185 metri di altitudine tra i comuni di Gaby, in provincia di Aosta, e Piedicavallo, in provincia di Biella.Leggi anche: Cile, precipita aereo Piper in Patagonia: 7 morti Non vedendolo rientrare a casa e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, i familiari hanno lanciato l’allarme. Le operazioni di ricerca sono iniziate immediatamente, con il Socalpino valdostano che ha effettuato diversi sorvoli in elicottero nella zona, senza però riuscire a individuare tracce significative.