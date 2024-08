Uffici della polizia locale chiusi Sprecacè | Grave disservizio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) La chiusura deglidal 5 al 16 agosto (2 lunedì e un giovedì), per consentire ’Servizi urgenti istituzionali’, sta sollevando un vespaio. "È chiaro che, anche se la chiusura sia prevista per servizi urgenti istituzionali, ilpermane ed è– ha dichiarato Marco, capogruppo di Grottammare C’è –. Tra l’altro non abbiamo visto neanche un manifesto che avvisasse la popolazione di questa ’chiusura per ferie’ dell’o. Provate a immaginare un turista o un cittadino che trova chiuso l’o. Ci sembra che questo sia l’ultimo atto di un’amministrazione poco organizzata, paralizzata dall’incapacità di gestire situazioni complesse. È davvero singolare che gli utenti, in questo caso i cittadini di Grottammare e i turisti, siano trattati come i clienti di un negozio, che chiude per ferie nel periodo estivo.