Tragedia in alta montagna Precipita per 350 metri mentre scala una parete Ragazza muore salvi gli amici

(Di sabato 10 agosto 2024) Un’altrainnel Bresciano, in una zona particolarmente conosciuta non distante dal Bivacco Cai Macherio, in territorio di Cimbergo, in Vallecamonica. L’area è quella della conca del Tredenus, a circa 2590di altezza. Unadi 26 anni, Giulia Vanossi di Ponte Lambro, nel Comasco, è morta dopo essereta per oltre 350. Stava percorrendo la via “Federico Giovanni Kurtz”, nella zona del Tredenus - Corno delle Pile. Secondo le prime informazioni, la vittima faceva parte di una cordata con altri due alpinisti. Dopo l’incidente i duetori si sono calati dallain autonomia. Il recupero del corpo dellaè risultato particolarmente difficoltoso. È intervenuto l’elicottero del 118 di Brescia con a bordo medico, infermiere, soccorritori e un esperto del Soccorso alpino.