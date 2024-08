Squadre al completo per Jesi e Fabriano le insidie si chiamano Roma e Roseto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) In via ormai di definizione i roster della prossima serie B Nazionale, che prenderà il via domenica 29 settembre alle ore 18 con la prima di ben 38 giornate, essendo quest’anno la terza serie nazionale formata da 40, divise in due gironi da 20 che poi si incroceranno nella post season come già in passato. Le uniche due formazioni della provincia di Ancona presenti, Ristoproe General Contractor, dopo la stagione 2023-24 che le ha viste grandi protagoniste, saranno nel girone B con un roster rinnovato pur guidate ancora rispettivamente da Andrea Niccolai e Marcello Ghizzinardi. All’esordio,renderà visita alla NCP Rieti, mentre anchesarà in trasferta, a Chiusi. Girone di alto livello con tanti centri storici del basket italiano come la sempre ambiziosa, Livorno, San Severo, Montecatini, la neopromossa Virtus