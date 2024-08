Salto in alto la finale in diretta | Tamberi è fuori si ferma a quota 2 27 L’altro azzurro Sottile resta in gara e vola sopra i 2 34

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) E’ iniziata ladelinalle Olimpiadi di Parigi. Allo Stade de France di Saint Denis è arrivato anche Gianmarcodopo le ultime 10 ore thriller come l’intera settimana: è stato di nuovo ricoverato e poi dimesso dall‘ospedale a causa del riacutizzarsi di un’altra colica renale. I dolori, poi il ricovero e la decisione di gareggiare d’accordo con i medici della Fidal, la federazione di atletica leggera. Gimbo – portabandiera dell’Italia, marchigiano di Offagna, 31 anni – anche se non nella migliore delle condizioni, combatterà per difendere l’oro di Tokyo. Inper l’Italia nelladiinc’è anche Stefano, 26 anni, piemontese di Borgosesia. Segui ladell’evento su ilfattoquotidiano.it.