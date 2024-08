Raid israeliano contro una scuola a Gaza 100 morti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 agosto 2024) L’agenzia di protezione civile dillata da Hamas afferma che decine di persone sono state uccise in un attacco aereosu un rifugio in unadiCity. L’esercitoha dichiarato di aver colpito il luogo sabato, descrivendo l’obiettivo come un centro di comando di Hamas insediato nella. L’attacco alla «Al-Tabai’een, nel settore Al-Sahaba aCity», ha provocato «90e decine di feritili», ha detto all’Afp il portavoce della Protezione civile, Mahmoud Bassal. Fonti mediche hanno parlato di una cifra compresa tra i 90 e 100. Il portavoce Bassal ha definito un «massacro atroce», il luogo dove l’Idf ha bombardato, evocando corpi in fiamme. Secondo questa fonte, laè stata presa di mira 3 volte: all’interno «palestinesi sfollati».