Parigi 2024 calcio femminile | gli Stati Uniti piegano il Brasile 1-0 e ottengono la medaglia d’oro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Glibattono 1-0 illanella finale dei Giochi di. La nazionale a stelle e strisce ha la meglio in una partita che, nella prima metà, vedeva le brasiliane come favorite. Le nordamericane lasciano così la capitale francese con il metallo più ambito al collo, mentre la squadra verdeoro si deve accontentare dell’argento. Bronzo, infine, per la Germania.– IL MEDAGLIERE, GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO: IL CALENDARIO COMPLETO: IL REGOLAMENTO: I RISULTATI La partita presenta un ottimo ritmo sin dai primi minuti in campo e Ludmila trova la porta dopo appena quindici minuti. L’azione si rivela però essere in fuorigioco, con il risultato che rimane sullo 0-0.