Omicidio Lubrano gli Ermellini confermano la condanna per Michele Zagaria

(Di sabato 10 agosto 2024) Pignataro Maggiore. Condanne confermate in Cassazione per il capoclan dei Casalesi,, per l’esponente di spicco Giuseppe Caterino e per l’imprenditore Francesco, in relazione all’di Raffaele, figlio di Vincenzo, capo dell’omonimo clan, ucciso a Pignataro Maggiore nel novembre 2002. La prima sezione della Corte di Cassazione, presidente Filippo Casa, ha confermato pere Caterino la pena di 30 anni ciascuno irrogata dalla Corte di Appello di Napoli (e in primo grado dal Gup di Napoli), e di otto anni per l’imprenditore, che ha avuto uno sconto di pena in quanto collaboratore di giustizia. Per l’era già statoto il killer Vincenzo Schiavone (noto come “Petillo”) quale esecutore materiale.e Giuseppe Caterino sono stati riconosciuti come mandanti del delitto.