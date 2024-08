Olimpiadi Tamberi non fa il miracolo | il pianto disperato dopo l' eliminazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 agosto 2024) Gianmarcoè stato eliminato alla seconda misura della finale olimpica del salto in alto.aver saltato 2,22 all'ultimo tentativo, l'azzurro ha fatto tre errori a 2,27 uscendo così di scena dalla gara.i guai prima della partenza per Parigi, l'ennesima doccia fredda del ricovero per coliche renali. Poi il via libera dei medici per gareggiare ma in condizioni evidentemente impossibili per una finale olimpica. Al momento della presentazione, l'azzurro si è tolto il cappuccio ed ha allargato le braccia, accolto dal boato degli spettatori. La progressione è 2,17-2,22-2,27-2,31-2,34-2,36-2,38-2,40.e Barshim scelgono di passare 2,17 e quindi partono da 2,22 conche lo salta al terzo tentativo. Poi a 2,27 il portabandiera azzurro non riesce in nessuno dei tre tentativi e chiude la sua Olimpiade.