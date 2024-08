Olimpiadi gli USA medaglia d’oro nel basket | finale impressionante di Curry

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2024) Uno strepitoso Stephenha regalato laagli USA nelalledi Parigi 2024. I padroni di casa della Francia sono stati sconfitti inda Lebron econ il punteggio di 98-87, è argento. Decisivo nelStevecon quattro triple consecutive. Per la quinta Olimpiade consecutiva, gli Stati Uniti conquistano l’oro nel torneo maschile di. Alla Bercy Arena gli Usa faticano per larghi tratti ma neltrovano l’allungo decisivo. Nella storia dei Giochi, soltanto in quattro edizioni su 21 disputate digli Usa non hanno vinto: nel 1972 (U), nel 1980 (Jugoslavia), nel 1988 (U) e nel 2004 (Argentina). L'articolo, gli USAneldiCalcioWeb.