Napoli ragazza rimprovera bimbi chiassosi e viene schiaffeggiata

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì sera a: il McDonald’s di piazza Municipio – sono circa le 21 – è pieno di avventori. Tra i presenti un gruppo di quattro donne con due bambini particolarmente vivaci che si scatenano disturbando in qualche modo gli avventori seduti agli altri tavoli. I bambinivengono ripresi verbalmente da una minorenne, Elsa, al tavolo assieme ai suoi amici. Il rimbrotto dellascatena la rabbia delle donne che, prima iniziano a insultare lae poi, in prossimità dell’uscita, la schiaffeggiano per poi darsi alla fuga. L’episodiosegnalato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli dalla madre della vittima. “Un atto inqualificabile di prevaricazione – commenta Borrelli – che purtroppo testimonia quanto la nostra città sia sempre più in ostaggio di violenti e incivili.