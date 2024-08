LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Giovannini decimo al termine della prima serie della semifinale dalla piattaforma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40 74.25 punti per Lukaszewicz, il polacco guadagnerà diverse posizioni e si porta a un totale di 208.95. 10.38 84.80 punti per Cao Yuan. Il cinese si porta inposizione con un totale di 161.30. Alseconda rotazione,è 11mo a quota 135.30: il suo vantaggio sul 13mo posto è di poco più di tre punti. 14mo Larsen. 10.37 Solo 63.00 punti per Tamai. Il giapponese è comunque quarto a quota 149.40. 10.36 Wiens si porta in terza posizione a quota 152.15. 10.35 Yang Hao tiene la verticale e ottiene un punteggio sicuramente più alto rispetto a ieri. 78.75 punti per il cinese che passa al comando con 1.35 di vantaggio su Williams. 10.34 Occhio che arriva un errore grave di Sereda. 49.95 punti per l’ucraino che pareggia il punteggio di Larsen. 10.33 Willars Valdez rischia qualcosa in entrata.