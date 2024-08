Lecco l' estate è più sicura | controlli in città e al lago

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 –, ine sul. Sono state fermate e identificate quasi 100 persone trae Mandello del Lario durante gli ultimiordinari dal questore Ottavio Aragona. Agli agenti della Volanti e della Polizia Ferroviaria, insieme ai colleghi dell'Anticrimine di Milano e ai poliziotti della Municipale, hanno identificato 44 persone, controllato 10 auto e ispezionato un locale pubblico. Isono stati eseguiti in centro e in stazione. A Mandello del Lario le persone identificate sono state invece 35, controllate nella zona della stazione, dei giardini comunali e in spiaggia, dove, durante le scorse settimane, si sono verificati vandalismi, risse e aggressioni, provocati da giovanissimi, molti dei quali arrivati in paese in treno.