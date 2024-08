Frozen 3 | svelato il primo artwork del film!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 10 agosto 2024)3:ildel3 della Disney è previsto per il 2027 e mira a offrire delle risposte alle domande che il franchise ha lasciato aperte. Il direttore creativo della Disney Jennifer Lee ha concluso gli annunci di Disney Animation, svelando unrelativo allo sviluppo visivo del musical3. Creato da Britney Lee, mostra Elsa su un cavallo bianco e Anna su un cervo marrone. Lee ha scritto e co-diretto con Chris Buck il– il regno di ghiaccio, migliord’animazione vincitore dell’Oscar, e ancheII, che erano ambientati nel regno immaginario di Arendelle e presentavano un cast vocale guidato da Kristen Bell nel ruolo di Anna, Idina Menzel in quello di Elsa, Jonathan Groff in quello di Kristoff e Josh Gad nel ruolo del pupazzo di neve Olaf.