Francesco De Gregori in scena a Milano con Nevergreen Perfette sconosciute

(Di sabato 10 agosto 2024)– Dal 29 ottobre al Teatro Out Off diDepresenterà “)”, una serie di live con una capienza limitata a 200 spettatori per serata. La scaletta sarà diversa ogni sera e non mancheranno degli ospiti a sorpresa, colleghi e amici che condivideranno con Deuna selezione di sue canzoni affascinanti, raramente proposte dal vivo, permettendo al pubblico di scoprire o riscoprire alcuni capolavori nascosti del repertorio. ConDesul palco Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla.