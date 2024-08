Ferragosto in Stile Hawaiian al LatinFiexpo di Rescaldina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 –è alle porte, per chi resta in città sono molti gli eventi organizzati in Lombardia per trascorrere la giornata di festa. Tra questi ildi(Milano) che anticipa i festeggiamenti con un evento speciale dedicato alche si terra mercoledì 14 agosto, a partire dalle ore 20: una serata a temache promette di trasportare i partecipanti in un'atmosfera esotica. L'evento si svolgerà nell'area del Centro Commercialein Via Palmiro Togliatti, 1, con cocktail tropicali, collanine floreali e anguria, il tutto immerso in suoni, sapori e colori dell’estate. Questo appuntamento si inserisce all'interno della più ampia manifestazione, che da giugno anima le serate danzati ditra salsa e bachata e spazio food con un menù di cibo latinoamericano.