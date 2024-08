Esplode la grossa crisi del settore dei camionisti | lo studio allarmante

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 agosto 2024) Sono almeno 22mila iche non si trovano sul mercato del lavoro. Stress, impegno fisico e orario di lavoro che si distribuisce lungo la gran parte della giornata hanno reso questa professione meno attrattiva di un tempo. Non solo, permane ancora una forte barriera all'ingresso; per mettersi alla guida di un Tir è necessario, per legge, conseguire la patente di guida professionale (CQC) che ha un costo di migliaia e migliaia di euro che scoraggia, in particolare i giovani, a intraprendere questo mestiere. A dirlo è l'Ufficio studi della CGIA.