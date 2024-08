Cristina Seymandi | ?Sono diventata la guru degli amori infelici

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 10 agosto 2024) Nell’estate dei falò e dei tradimenti che raggiungono picchi di share che neanche le Olimpiadi si sognano, la mente torna indietro a dodici mesi fa. Quando l’affaire Segre-scosse la felpata Torino-bene, per poi dilagare sui social. Bastò un video, subito virale, dove una elegante donna bionda, durante la festa a sorpresa del suo compleanno organizzata dal fidanzato, venne lasciata e denigrata davanti agli invitati. Un anno dopo, sempre bella, magra, bionda imprenditrice torinese, non solo si è rialzata, risorgendo come una novella Fenice, ma sta per pubblicare il suo primo libro dal titolo Ribelle. «È un abbraccio per chi ha bisogno di riacquistare fiducia nella vita. È il frutto di quello che mi è successo. Io barcollo, ma non mollo. Se quei primi dieci giorni avrebbero ammazzato chiunque, io ho resistito. Erimasta in piedi».