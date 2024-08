Con Burda nel mondo | La rivista numero uno pubblicherà il modello di un abito creato da me

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) CAPERGNANICA (Cremona) Undello stilista cremasco Andrea Tosetti pubblicato – dopo un’attenta e minuziosa selezione – dalla sede centrale diStyle a Hoffenburg, in Germania, nella sede storica dove la fondatrice Aenne, nata Anna Magdalene Lemminger, hai famosi cartamodelli. Così nelle edicole tedesche, austriache e svizzere c’è l’dello stilista di Capergnanica. Il vestito è stato disegnato, progettato e realizzato da Tosetti in esclusiva pered è stato inserito nei modelli base deldi settembre. Uscirà in 90 Paesi nell’edizione tradotta in 16 lingue.è launo alper quanto concerne il cucito e i cartamodelli, fondata nel 1949. Tutto ha avuto inizio più di un anno fa, quando Andrea Tosetti ha spedito la sua proposta alla sede centrale di Hoffenburg, ricevendo subito approvazione.