Come Erbe nei Campi | viaggio teatrale tra miti e magia nella Certosa di Bologna

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 10 agosto 2024) Lo spettacolo “nei”, tenutosisuggestiva cornice del cimitero delladi, è stato un autenticonel tempo e nello spazio, capace di trasportare il pubblico in un’epoca storica lontana e misteriosa. Protagoniste indiscusse dalla pittrice che accompagna il pubblico con i suoi disegni in un’esperienza tra storia, mito e natura e Dame Verdi, figure affascinanti e intrise di simbolismo. Tra queste, spiccano figurela Dama della Passione, la cui presenza evocativa ha saputo incantare il pubblico con la sua intensità emotiva. Da Dafne con Apollo, alla dama della menta, con i suoi legami con l’incantesimo e la stregoneria, ha rappresentato un altro dei personaggi centrali, avvolgendo la serata in un’aura di mistero e