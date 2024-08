Calendario tuffi oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 10 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Ultima giornata per ialledi Parigisi assegnano le ultime medaglie, quella dell’individuale maschile dalla piattaforma. Un ultimo atto che si spera possa vedere protagonisti gli azzurri Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini. Dal 2004 nessun azzurro era riuscito a raggiungere la semifinale dalla piattaforma allee questo traguardo sono riusciti a centrarlo sia Giovannini sia Sargent Larsen. Servirà una prestazione straordinaria per i due, che devono cercare l’ingresso tra i primi dodici per conquistare la finale. Appuntamento, invece, alla mattina per la semifinale dei tre metri femminili. Le azzurre Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi hanno le carte in regola per raggiungere la finale.