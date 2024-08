A che ora le Farfalle oggi in finale alle Olimpiadi | programma Italia ginnastica ritmica tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) L’si presenta con grandi ambizioni alladel concorso generale per gruppi che animerà la giornata odiernadi Parigi 2024. Lepuntano a conquistare una medaglia nell’ultima gara prevista per le squadre ai Giochi e hanno tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo dopo essere salite sul terzo gradino del podio a Tokyo 2020. Le ragazze di Emanuela Maccarani vantano il secondo punteggio di qualifica e possono assolutamente alzare l’asticella. Alessia Maurelli e compagne sono state impeccabili nell’esercizio con i cinque cerchi durante il turno preliminare, ma hanno commesso grandi errori con i tre nastri e le due p. Nell’atto conclusivo servirà maggiore precisione se si vorrà davvero mettere le mani su una medaglia e provare addirittura ad ambire al metallo più pregiato, facendo saltare il banco contro una concorrenza spietata.