Verona Silvia Brasioli muore scivolando dal sentiero numero 658 sul Monte Baldo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tragedia sul, 41 anni, residente a, è morta dopo essere scivolata dal658 che collega i rifugi Telegrafo e Chierego del. La donna è precipitata per circa duecento metri, tra sassi ed erba. Le due coppie di amici con i bambini stavano camminando in direzione Col Santo quandoè scivolata. In pochi minuti sul posto sono arrivati gli operatori del Soccorso alpino di, il personale sanitario con l’elisoccorso diEmergenza e i carabinieri della stazione di Caprino Veronese. Appena saputo dell’incidente, anche il gestore del rifugio Chierego è arrivato sul posto, dando il suo aiuto nelle operazioni di soccorso. Nelle prime fasi dell’intervento, tre tecnici si sono preparati per un eventuale supporto, uno a Rivoli e gli altri due nella base veronese.