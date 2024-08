Ucraina | Vannacci Lega ' attacchi in Russia allontanano pace'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago .(Adnkronos) - "Ho già commentato sul mio post di Facebook, non so a nome di chi parli il portavoce della Commissione europea, non certo in mio nome o in nome dell'Italia che ha espressamente vietato l'impiego delle armi cedute al di fuori dei confini ucraini. A che titolo si esprime? L'Ue non cede armi, ma sono i singoli stati sovrani a farlo". Con queste parole il generale Roberto, eurodeputato della, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se l'abbia diritto ad attaccare il territorio russo uccidendo anche civili come sostiene l'Unione europea.