Tanti auguri a Aimone Savorani ’Ermes’ festeggia un secolo di vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Anche nei nove Comuni della Bassa Romagna sono tante le persone che hanno raggiunto e in diversi casi superato ildi. Un’ulteriore testimonianza, che fa di questo territorio uno dei più longevi della provincia di Ravenna, arriva da Sant’Agata sul Santerno, dove, conosciuto da tutti come ‘Ermes’, lo scorso 27 luglio, circondato dall’affetto dei suoi cari, hato il traguardo dei 100 anni. Per l’occasione ha ricevuto la visita del sindaco Riccardo Sabadini e dell’assessore Enrico Rambelli, che hanno portato glidi tutta la comunità santagatese. Nato a Imola il 27 luglio 1924,si è poi trasferito in gioventù a Sant’Agata, ed in seguito a Sasso Marconi, dove ha lavorato come abile meccanico per imporaziende motoristiche quali ‘Malanca’ e ‘Morini’, nonché per la produttrice di compressori Fiac.