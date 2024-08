Srm-Intesa Sanpaolo | Sud al passo con il Paese cresce dell’1% nel primo semestre Balzo dell’export | +58%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nel2024 la congiuntura economica del Mezzogiorno, dopo un 2023 positivo (Pil +1,3% rispetto al +0,9% dell’Italia), si conferma in crescita anche nel 2024, contribuendo con il suo +1% alla competitività del. Il Sud tiene, quindi, ilcol resto del, confermando la voglia di investire delle imprese seppur con un approccio più prudente ed attento alle variabili economiche e strategiche. Emerge una maggior attenzione circa le strade da percorrere in un contesto caratterizzato da profondi mutamenti, ancora non ben delineati: i fenomeni geoeconomici in atto, le dinamiche del mercato, l’avvio di una nuova programmazione dei fondi strutturali e le “incertezze” dei percorsi tecnologici da intraprendere (soprattutto in alcuni settori) sono alcuni dei principali elementi che influiscono sulla definizione di una chiara via da intraprendere.