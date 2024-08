Scandicci porta da mangiare ai cinghiali | pensionato nei guai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Firenze, 9 agosto 2024 – Grazie a una segnalazione aè stato individuato dai carabinieri forestali di San Casciano Val di Pesa un uomoper attività di foraggiamento dia fini di abbattimento. Nel dettaglio, i militari si sono recati nell’area indicata, di circa venti metri quadrati, all’interno di una zona boschiva, facilmente individuabile poiché il terreno era privo totalmente di manto erboso, probabilmente proprio per il transito di animali selvatici. Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno notato la presenza a pochi metri dall’area di una postazione sopraelevata in legno, destinata all’appostamento per la caccia. La struttura era abusiva, situata a circa 3 metri rispetto al terreno, con due aperture nella parte frontale in direzione proprio del punto di foraggiamento di animali.