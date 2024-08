Rudi Garcia cambia lavoro sorpresa per l’ex Napoli | annuncio imminente e fan spiazzati

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 9 agosto 2024)allenatore francese delpronto a voltare pagina, dalla Francia arriva la clamorosa indiscrezione. Ilè alin vista dell’inizio del campionato, che vedrà gli azzurri impegnati domenica 18 agosto allo stadio “Bentegodi” contro l’Hellas Verona. I prossimi mesi saranno fondamentali per capire il futuro della squadra, che sarà impegnata solamente in Serie A e in Coppa Italia. Dopo la vittoria del terzo Scudetto nell’annata 2022-2023 con Luciano Spalletti, ha seguito una stagione deludente e ricca di alti e bassi, che ha portato i partenopei a chiudere decimi in campionato. Solamente 53 i punti raccolti dalnelle 38 sfide della Serie A 2023-2024, decisamente troppo pochi per una squadra che ambisce ad essere tra le migliori.