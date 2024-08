Rivolta al Church 81 sospesa la licenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il questore ha sospeso per 15 giorni ladel locale "81", di via Della Chiesa Rossa, in zona Navigli, teatro, lo scorso 6 luglio di una sorta dia bottigliate nei confronti delle forze dell’ordine intervenute per un problema di ressa e viabilità. Sono stati gli agenti del Commissariato Scalo Romana a notificare il provvedimento, che menziona gli arresti effettuati dalla Polizia Locale a seguito dell’aggressione subita lo scorso 6 luglio. In quell’occasione "una pattuglia della Polizia Locale - si legge in una nota - mentre transitava nelle immediate vicinanze del locale, notava una massiccia presenza di giovani che stazionavano al centro della carreggiata, non si spostavano dalla sede stradale e, uno di essi, con atteggiamento minaccioso, si è avvicinato alla pattuglia e ha sferrato un violento calcio danneggiandola.