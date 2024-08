Regionali l’assessore Donini | Il duello sulla sanità? Difendo il lavoro fatto Sintonia con de Pascale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Bologna, 9 agosto 2024 – Nel Pd, come svelato da un retroscena del ‘Carlino’, c’è chi mette in discussione la sua candidatura a consigliere regionale. Raffaele, da assessore regionale uscente alla, è sorpreso? "Un retroscena per me ha lo stesso valore di una lettera anonima. Penso che chi si rifugia nei retroscena non abbia il coraggio o argomenti sufficienti per una discussione aperta e trasparente. Ma non posso farci nulla, se non dispiacermene". Lei su Facebook dice di “essere pienamente in campo”: qualcuno nel Pd l’ha chiamata per sostenere la sua corsa? "Tantissimi sindaci, amministratori, cittadini e associazioni. E anche un riferimento politico nazionale come il senatore Graziano Delrio. E ne sono commosso. A tutti però ho ripetuto che le candidature le decide la Direzione del Pd.