Papà Raffaeli Sofia? Ha sempre scelto lei

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) dall’inviato Come si cresce una campionessa in famiglia? Lasciandola libera di volare, senza intromettersi, senza pressioni. Giannidi, si ritrova oggi a Parigi in una posizione che molti invidierebbero: a 20 anni sua figlia sta per dare l’assalto alle Olimpiadi, e senza esagerare si può dire che ha tutte le carte in regola per puntare al podio, nelle finali di oggi pomeriggio nell’All Around dalle 14.30: ieri nelle qualificazioni è stata la migliore, entra anche Milena Baldassarri. Non è scaramanzia, è proprio impermeabilità agli eccessi dello sport. Una tranquillità che andrebbe portata nelle scuole e insegnata. Leggere per credere. Signor, come avete fatto ad aiutare un fiore comea sbocciare? "Onestamente noi abbiamo vissutola cosa in maniera abbastanza tranquilla, come famiglia.